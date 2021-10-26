Довідки про протипоказання до вакцинації видаватимуть з 8 листопада – Ляшко

Довідки про наявність протипоказань до вакцинації від COVID-19 можна буде отримати з 8 листопада. Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко

При цьому він не зміг сказати, чи з’явиться цей документ у «Дії».

«Щодо «Дії» поки що не скажу. У «Дії» можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу і ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу – на підході», – зазначив очільник МОЗ.

Глава МОЗ раніше в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що вчителям довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19, надаватимуть сімейні лікарі.

Усього в країні завершили вакцинацію понад 7 мільйонів людей. Україна посідає за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.