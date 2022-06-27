Лисичанськ не блокований, евакуація цивільних триває – поліція

Евакуація з Лисичанська Луганської області й надалі триває, повідомив у коментарі Радіо Свобода начальник управління патрульної поліції Луганської області Віктор Левченко.

«Евакуація проходить, але вона проходить вже тихо, ніхто не оголошує про неї. Зараз дуже активно по евакуації працює ДСНС на броньованому транспорті, поліція. Всі однією командою намагаємося різними шляхами врятувати якомога більше людей. Точну цифру називати не буду. Для нас навіть одна евакуйована людина – це вже дуже багато. Вчора були евакуйовані діти, позавчора були евакуйовані діти», – сказав Віктор Левченко.

За його словами, українські військові контролюють дороги до міста, але ці шляхи перебувають під постійними обстрілами російської армії.

«У Лисичанську відбувається справжнє пекло. Постійні обстріли, місто просто знищується. Також «орки» намагаються штурмувати місто з боку Попасної, але наші військові тримають оборону. Місто не блоковане. Військові тримають коридори, є доступ до міста, але усі шляхи прострілюються. Також ворожа авіація завдає ударів. Будь-який виїзд до Лисичанська – надзвичайна небезпека», – зазначив Віктор Левченко.

Він додав, що точну кількість цивільних у Лисичанську зараз підрахувати складно. Орієнтовно, в колись стотисячному місті, нині перебуває близько 10-15 тисяч людей.

Днями російські війська остаточно захопили сусідній Сєвєродонецьк. Лисичанськ залишається останнім великим містом Луганської області, яке контролює українська сторона.

26 червня, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Лисичанську були пошкоджені щонайменше п'ять багатоповерхівок, а на одній із вулиць знищені одразу шість приватних будинків.

Про те, що російські війська за підтримки артилерії намагаються блокувати місто Лисичанськ із південного напрямку, повідомив у вечірньому зведенні 26 червня Генеральний штаб ЗСУ.