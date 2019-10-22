У Лисичанську оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність водопостачання

У Лисичанську Луганської області міська комісія з техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 жовтня оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через відсутність водопостачання.

Як зазначили у ДСНС, 18 жовтня у Лисичанську через заборгованість за спожиту електроенергію відключили три насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканал». Як наслідок, без водопостачання залишились центральна, південна частини міста Лисичанськ, місто Привілля та місто Новодружеськ, всього близько 80 тисяч мешканців.

Населенню та на об’єкти інфраструктури підвозять воду підрозділи ДСНС.