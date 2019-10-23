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23 Жовтень 2019, Київ 11:25
Новини | Події

У Лисичанську запрацювали насосні станції, відключені раніше за борги

Роботу насосних станції у Лисичанську відновили

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У Лисичанську Луганської області 22 жовтня підключили до електропостачання насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканалу», які раніше були відключені за борги. Про це повідомили 23 жовтня у ДСНС.

«Здійснюється поступове заповнення системи водою. Протягом доби підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 170,8 м3 технічної води (з початку робіт 630,3 м3 технічної води)», – мовиться у повідомленні.

Три станції відключили за борги 18 жовтня. 21 жовтня у Лисичанську через відсутність водопостачання оголосили режим надзвичайної ситуації.

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