МВС Литви розслідує надання громадянства дітям російського олігарха Абрамовича

У Міністерстві внутрішніх справ Литви створили комісію з розслідування надання литовського громадянства дітям російського олігарха Романа Абрамовича у 2011–2013 роках.

Про те, що діти Абрамовича – Аркадій та Анна – мають литовські паспорти, стало відомо з нещодавнього розслідування міжнародного консорціуму OCCRP та його литовського партнера Siena. Раніше газета The Guardian зʼясувала, що в лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Абрамович переписав активи та інше майно на своїх сімох дітей. Незабаром він потрапив під санкції Великої Британії, Євросоюзу та Австралії.

Тепер у Литві планують внести до закону про громадянство поправки, які розширюють підстави для позбавлення паспорта. Зміни стосуватимуться всіх литовців із подвійним громадянством. Паспорт зможуть анулювати, якщо громадянин «загрожує інтересам безпеки країни або привселюдно висловлює підтримку державі, яка загрожує інтересам безпеки Литви, членів ЄС та їхніх союзників».

Також литовському департаменту міграції доручено вивчити списки санкцій Євросоюзу і перевірити, чи не є громадянами Литви родичі інших підсанкційних осіб.