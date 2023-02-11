В Україну прибула партія автоматичних гармат L-70 від Литви

В Україну в суботу, 11 лютого, прибула чергова військова допомога від Литви, повідомив у твітері міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

«Партія відправлених зенітних гармат L-70 та боєприпасів, що допоможуть захистити обʼєкти критичної інфраструктури, вже прибула в Україну», – зазначив литовський міністр.

31 січня президент Литви Ґітанас Науседа висловився за надання Україні винищувачів і далекобійних ракет.

Говорячи про так звані «червоні лінії» в підтримці України, Науседа висловив думку, що ці обмеження в першу чергу запроваджують не західні партнери, а Росія, яка намагається змусити Захід їх дотримуватися. При цьому багато з цих «червоних ліній» вже перетнуті – наприклад, надання Україні статусу кандидата в Євросоюз або постачання зброї Німеччиною.

Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії. Серед наступних потреб ЗСУ називають військові літаки та ракети більшої дальності, ніж наявні нині на озброєнні GMLRS, які можуть вражати обʼєкти противника на відстані до 70 кілометрів.