Литва закриває два КПП на кордоні з Білоруссю

Влада Литви з 1 березня закриє два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — «Лаворішкес» («Котлівка») і «Райгардас» («Привалка»), повідомив сайт уряду Литви.

У 2023 році литовська влада закрила два з шести переходів на кордоні з Білоруссю – «Шумскас» («Лоша») та «Твярячюс» («Відзи»). Продовжать працювати пункти пропуску «Мядинінкай» («Камʼяний Лог») та «Шальчинінкай» («Беняконі»). Через ці переходи буде обмежено рух пішоходів та велосипедистів, випливає з пресрелізу.

З початку весни також буде обмежена посадка та висадка пасажирів на залізничних пунктах пропуску «Кена» (кордон із Білоруссю) та «Кібартай» (кордон із Калінінградською областю РФ). Як зазначає LRT, це рішення пояснили тим, що на цих станціях у Литві з транзитних поїздів, що прямують до Калінінградської області, висаджуються люди з візами та посвідками на проживання країн Євросоюзу.

Влада Литви пообіцяла скоротити видачу дозволів білоруським та литовським перевізникам, які виконують регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Свої дії влада Литви пояснила розв'язанням проблем національної безпеки, контрабанди та порушень міжнародних санкцій.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україні Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських та національних віз громадянам Росії. На це звертає увагу видання «Медуза». Аналогічно надійшли Латвія та Естонія. Крім того, країни Балтії, а також Польща, Фінляндія та Норвегія заборонили вʼїзд на свою територію автомобілів із російськими номерами.