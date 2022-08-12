Більше систем M270 прибули в Україну з Британії – Резніков

В Україну з Великої Британії прибули додаткові реактивні системи залпового вогню M270, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270. Дякую Бену Воллесу і всьому народу Великої Британії! Ваша підтримка – дивовижна і така важлива для України. Наша українська армія вміло використає це «поповнення» на полі бою», – написав Резніков у твітері 12 серпня.

Він додав, що незабаром очікуються й інші поставки, але подробиць не навів.

Резніков також не уточнив, скільки саме систем надійшло.

Напередодні міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що його країна надасть Україні більше реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів. Перед цим у коментарі BBC Воллес, перебуваючи на міжнародній конференції з допомоги України в Копенгагені, підтвердив, що Лондон передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва, а також «значну» кількість ракет до них.

За його словами, Британія «дуже задоволена» тим, як Україна використовує надані Заходом ракетні установки.