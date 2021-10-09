Макрон: Франція відновить боротьбу за глобальну заборону смертної кари

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив 9 жовтня, що його країна відновить боротьбу за скасування смертної кари в світі. Для цього Франція організує міжнародну зустріч, як висловився Макрон, «на найвищому рівні». Метою такого форуму президент назвав можливість переконати лідерів держав у необхідності негайної відмови від смертної кари.

Макрон виступив із промовою в паризькому Пантеоні, щоб відзначити 40-ву річницю скасування смертної кари у Франції.

За словами Макрона, в першій половині 2022 року, коли Франція на ротаційній основі очолюватиме Європейський союз, у Парижі буде організована конференція неурядових організацій, що борються проти смертної кари.

Колишній міністр юстиції Франції Робер Бадінтер, за якого в 1981 році в країні було скасовано смертну кару, висловив «абсолютну переконаність в тому, що застосування смертної кари має припинитися, тому що воно ганьбить людство».