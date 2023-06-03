Ситуація на ЗАЕС залишається «нестабільною та потенційно небезпечною» – Гроссі

Загальна ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі залишається «вкрай нестабільною та потенційно небезпечною», йдеться в новому звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними звіту, ЗАЕС вже три місяці позбавлена зовнішнього резервного джерела живлення, що робить її «надзвичайно вразливою у разі, якщо єдина діюча магістральна лінія електропередач знову вийде з ладу».

Також стало відомо, що директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив Раді Безпеки ООН п’ять принципів, спрямованих на запобігання ядерній аварії.

«Згідно з одним із принципів, зовнішнє електропостачання ЗАЕС не має піддаватися ризику, а усі зусилля повинні бути спрямовані на підтримання джерела живлення за межами об’єкта доступним і безпечним у будь-який час», – йдеться у звіті.

За даними МАГАТЕ, в інших принципах наголошується на зобов’язанні «не здійснювати військових обстрілів з території станції або у її напрямку, не використовувати об’єкт як склад або базу для важкого озброєння, а також захищати структури, системи та компоненти, необхідні для безпечної та надійної роботи станції, від атак та диверсій».

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі додав, що наразі існує потреба в активізації зусиль для гарантії «більш стабільного та передбачуваного зовнішнього електропостачання на ЗАЕС».

Окупована Росією Запорізька атомна електростанція на півдні України є найбільшою в Європі. Від початку російського повномасштабного вторгнення на її території та навколо неї тривають бойоаі дії, що викликає занепокоєння щодо можливої ядерної катастрофи.

Ця територія та комплекс ЗАЕС у цілому перебувають під контролем Росії з перших днів повномасштабної війни, але станцією досі переважно керують українські фахівці.