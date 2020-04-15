Макрон сподівається отримати згоду Путіна на глобальне припинення вогню

Президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання, що отримає згоду президента Росії Володимира Путіна на ініційоване ООН глобальне припинення вогню в умовах пандемії коронавірусу.

Як заявив Макрон в інтерв’ю радіо France Internationale, на даний час йому вдалося заручитися підтримкою решти лідерів країн – постійних членів Ради безпеки ООН: голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

«Я говорив із ним на самому початку, коли з’явилася ця ініціатива. Я не розмовляв із ним, відколи отримав тверде підтвердження від інших лідерів. Поговорю в найближчі кілька годин. Думаю, що президент Путін обов’язково погодиться, і коли він дасть згоду, ми зможемо провести відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, рішуче й ефективно», – сказав Макрон.

Із закликом до всіх країн світу припинити вогонь 23 березня виступив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. Він наголосив, що в уражених війнами країнах системи охорони здоров’я зруйновані, а нечисленні медпрацівники, які залишилися, часто стають ціллю для нападів.