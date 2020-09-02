Поліція: народний депутат повідомив, що його побили в Києві

Народний депутат повідомив, що його побили в Києві, інформує столична поліція.

«Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий наніс йому тілесні ушкодження. Задля надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту», – розповіли поліцейські.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження). Правоохоронці розшукують причетних до інциденту.

«Українська правда» пише, що постраждав народний депутат із групи «За майбутнє» Антон Поляков. За даними видання, ідеться про побутовий конфлікт: «нардеп зі своїм кривдником, який був на машині, не поділили дорогу». Сам депутат наразі не коментував інцидент.

Хто такий Антон Поляков?

Поляков переміг на виборах у 206-му окрузі в Чернігівській області й приєднався до парламентської фракції «Слуга народу». 15 листопада фракція виключила його зі свого складу. Народний депутат від «Слуги народу» Іван Шинкаренко в ефірі каналу «Рада» розповів, що виключення Полякова обґрунтовують його «неетичною поведінкою всередині фракції».

Сам Поляков у коментарі Радіо Свобода заявляв, що його виключили з фракції через збір підписів за висловлення недовіри тодішньому генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Згодом він перейшов у групу «За майбутнє».

У березні Верховна Рада проголосувала в першому читання за проєкт закону про банки, який був необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Документ, серед іншого, унеможливлював повернення «Приватбанку» колишнім власникам.

Народні депутати внесли понад 16 тисяч пропозицій правок, що сповільнило розгляд законопроєкту. Найбільше подав саме Антон Поляков (понад шість тисяч).

Коли закон все ж ухвалили, Поляков вирішив оскаржити в суді дії голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.