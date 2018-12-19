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19 Грудень 2018, Київ 14:57
Новини | Міжнародні

«Манчестер Юнайтед» до кінця сезону тренуватиме екс-гравець клубу

«Манчестер Юнайтед» до кінця сезону тренуватиме новий наставник

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Англійський футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» до кінця сезону тренуватиме колишній гравець команди Уле Гуннар Сольск’яєр. Про це повідомляється на офіційному сайті «червоних дияволів».

Сольск’яєр зазначив, що «Манчестер Юнайтед» у його серці і він радий повернутися у клуб в новій ролі.

Норвежець виступав за «МЮ» у 1996-2007 роках, він забив 126 голів у 366 матчах. У 2008-2011 Сольск’яєр працював з резервом «манкуніанців» в якості тренера.

Попередній наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо залишив клуб напередодні.

«Манчестер Юнайтед» зараз займає шосте місце у Англійській Прем’єр-лізі, а також продовжує боротьбу за Кубок Англії та в Лізі Чемпіонів.

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