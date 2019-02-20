Мангер відмовляється давати свідчення у справі Гандзюк – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що підозрюваний в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер відмовився дати свідчення у справі.

«15 лютого 2019 під час проведення допиту як підозрюваного Мангера, останній жодних показань не надавав, скориставшись положеннями статті 63 Конституції України. Більше того, 20 лютого 2019 року на пропозицію слідчого дати показання з приводу підозри Мангеру, посилаючись на надумані, на думку органу досудового розслідування, приводи, повторно відмовився їх давати», – йдеться в повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

У СБУ розцінюють таку позицію Мангера як «свідоме ухилення від участі у експертному дослідженні із використанням комп’ютерного поліграфа».

15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про арешт без можливості застави. 15 лютого за Мангера внесли заставу. 18 лютого він вийшов на роботу.

Захист Мангера оскаржив запобіжний захід йому і 21 лютого відбудеться розгляд скарги Київським апеляційним судом.

Генпрокуратура України теж подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського райсуду про застосування запобіжного заходу стосовно Мангера.

Владислав Мангер – один із тих, кого активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» пов’язують із нападом, який призвів до смерті 33-річної херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

11 лютого прокуратура оголосила йому підозру в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Хоча Мангер заперечував свою причетність до злочину, 31 січня він оголосив при призупинення членства в партії «Батьківщина» на час розслідування. 10 лютого «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

7 лютого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що довірена особа Мангера Андрій Мурашкін влітку 2018 за безцінь здав в оренду базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк Олексієві Левіну. Це сталося за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, що зрештою призвело до її смерті.