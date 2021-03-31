Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
31 березня 2021, Київ 18:38
Новини | Суспільство

У посольстві Росії в Києві шукають вибухівку, «заміновані» ще кілька об’єктів – поліція

У пресслужбі додали, що на місці зараз працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки

До поліції Києва 31 березня надійшло повідомлення про замінування посольства Росії, Київського апеляційного суду та житлового комплексу «Time». Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

«Дійсно, надійшло повідомлення про замінування даних об’єктів. Наразі проводиться перевірка», – розповіли в поліції.

У пресслужбі додали, що на місці зараз працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки.

18 березня у поліції Києва перевіряли станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Театральна» та пересадочний вузол на «Золоті ворота», «Палац спорту» та пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого», «Академмістечко», «Червоний хутір» та «Героїв Дніпра» після отримання електронного листа про замінування. Вибухонебезпечних предметів на сімох станціях столичної підземки не виявили.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG