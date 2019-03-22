З часу оголошення нового режиму тиші на Донбасі загинули 5 військових – Марчук

П’ять військових Об’єднаних сил загинули, 15 – були поранені від 8 березня, коли був оголошений новий режим тиші на Донбасі, заявив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук.

Він заявив про це 22 березня у Києві на брифінгу про поточну ситуацію на Донбасі.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.