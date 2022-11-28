У Маріуполі армія РФ облаштовує склад боєприпасів неподалік школи – мерія

В окупованому Росією Маріуполі російська армія облаштовує склад боєприпасів неподалік однієї із місцевих шкіл, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Окупанти почали облаштовувати склад з БК на території знищеного Центрального ринку. В самому центру міста. За 100 метрів від школи 65, яку самі використовують як головну піар-точку.

Прикритися цивільними. Ніколи такого не було і от знову», – зазначив він.

З огляду на бойові дії та окупацію міста російськими військами редакція Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Раніше цього місяця Андрющенко повідомляв, що після відступу армії РФ із Херсона, в Маріуполі фіксували стрімке збільшення кількості окупаційних військ.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.