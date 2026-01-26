Марш памʼяті всіх білорусів, які загинули за Україну, відбувся в Києві

У Києві ввечері 26 січня центральними вулицями відбувся марш пам’яті героїв Білорусі, які загинули у війні проти Росії в лавах Збройних сил України. Учасники акції також вийшли вшанувати пам’ять героя Білорусі та України Михайла Жизневського, який загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, марш відбувся тим же маршрутом, як і 12 років тому, коли Жизневського проводжали в останню путь у день його народження, 26 січня.

Учасники ходи пройшли від Михайлівської площі центральними вулицями Києва, на майдані Незалежності біля меморіалу з прапорців вони вшанували пам’ять Михайла Жизневського і всіх білорусів , які загинули за Україну з 2014 року. Кожного загиблого поіменно згадали на Майдані.

Хода завершилась на вулиці Грушевського на місці загибелі Михайла Жизневського.

Раніше цього ж дня, 26 січня, полк імені Кастуся Калиновського повідомив про загибель рівно рік тому на Запорізькому напрямку трьох білорусів. Раніше ця інформація не подавалася офіційно.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, наразі у війні на боці України беруть участь кількасот добровольців із Білорусі. Загальна кількість білорусів, які брали участь у бойових діях проти Росії з 2014 року, становить понад тисячу.