Україна підписала угоду про безвізовий режим з Маршалловими островами – МЗС

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Маршалловими островами, повідомило посольство України в США пізно ввечері 27 листопада.

У відомстві зазначили, що українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб без віз протягом 180 днів перебувати на території Маршаллових островів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд).

Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Згідно з глобальним рейтингом паспортів Passport Index, Україна займає в ньому 21-у сходинку і поділяє 57–58-е місця з Коста-Рикою зі 199 країн і територій. Укладачі цього рейтингу зазначають, що з українським паспортом можна в’їхати зовсім без віз до 92 країн чи територій світу, ще 48 видають візу після прибуття, електронну візу чи схожий дозвіл без формальностей, що разом складає 140.

В індексі паспортів Henley&Partners Україна посідає 43-ю сходинку і поділяє 81–82-е місце з Колумбією з 199 країн і територій. За даними цієї компанії, український паспорт дозволяє потрапити без наперед отриманих віз до 126 країн чи територій (із того до 35 за візою після прибуття, електронною візою чи схожим дозволом без формальностей).