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27 січня 2021, Київ 11:44
Новини | Суспільство

Ексголові Коцюбинського Матюшиній спалили автомобіль

Поліція Київської області оприлюднила повідомлення про загоряння автомобіля в Коцюбинському вночі 27 січня

Колишній очільниці селища Коцюбинське, що формально належить до Київської області, Ользі Матюшиній невідомі спалили машину вночі проти 27 січня. Про це сама Матюшина повідомила на своїй Фейсбук-сторінці.

Матюшина пов’язала це зі своєю політичною та громадською діяльністю, а також зазначила, що відмовилася від мандату і зараз не обіймає політичної посади.

В Ірпінському відділі поліції Головного управління Нацполіції в Київській області на запит Радіо Свобода підтвердили, що зареєстрували цей випадок, однак не змогли надати деталей, пославшись на технічні несправності.

Поліція Київської області згодом оприлюднила повідомлення про загоряння автомобіля в Коцюбинському. Власника автомобіля правоохоронці не уточнили. При цьому в поліції звернули увагу на те, що в селищі немає камер відеоспостереження, тому що воно нібито не долучилось до програми «Безпечна Київщина».

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Водночас на початку 2018 року видання «Громада Приірпіння» повідомляло, що систему відеонагляду не ввели в експлуатацію через неузгодженість щодо того, яка сторона повинна платити за інтернет.

Ольга Матюшина очолювала Коцюбинське фактично з 2015 до 2018 року. Усунення з посади рішенням селищної ради вона оскаржує в суді, зараз справа дійшла до Європейського суду з прав людини.

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