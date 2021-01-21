Поліція повідомляє, що викрила 3 осіб, підозрюваних у підробці результатів тестів на COVID-19

Національна поліція повідомляє, що викрила трьох осіб, підозрюваних у виготовленні та збуті підроблених довідок про проходження тесту на коронавірус.

«Фігуранти в інтернеті пропонували виготовлення довідок із негативним результатом на COVID-19 без проходження лабораторних досліджень. При цьому зловмисники використовували підроблені печатки одного з медичних центрів. За бажанням клієнтів, довідки виготовляли на іноземних мовах для виїзду за кордон. За фактом підробки документів правоохоронці відкрили кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні поліції 21 січня.

За даними поліції, протиправний бізнес організувало подружжя в Києві, яке залучило до такої діяльності і свого сина.

«Фігуранти у соцмережі розміщували оголошення про виготовлення довідок із негативним результатом наявності в організмі людини вірусу COVID-19. При цьому клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення документації», – додали в поліції.

Правоохоронці додали, що коштувала така послуга 500 гривень, а за день підозрювані встигали реалізувати щонайменше 70 фальсифікованих довідок.

За місцями проживання та у автівці фігурантів працівники поліції провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатку, а також «чорнову» документацію та готові до продажу довідки, додали в поліції.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 358 «підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», слідчі дії тривають.

Останнім часом в інтернеті масово з’являються пропозиції про продаж фальшивих довідок про тест на коронавірус у різних регіонах України.

У Верховній Раді раніше заявили, що планують посилити кримінальну відповідальність за підробку вакцин проти COVID-19 і запровадити таку відповідальність за підробку тестів.