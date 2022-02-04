Тереза Мей та Фредеріка Могеріні претендують на посаду генерального секретаря НАТО

Колишня очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей і колишня голова зовнішньополітичного відомства ЄС Фредеріка Моґеріні є серед можливих кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО, повідомляє німецьке агентство dpa із посиланням на джерела у військовому альянсі. На посаду також претендують премʼєр-міністри Нідерландів та Естонії, а також президент Румунії.

Нового керівника НАТО мають обрати на саміті країн-членів у червні 2022 року. Кандидатуру претендента мають схвалити усі 30 країн.

Нинішній генеральний секретар НАТО норвежець Єнс Столтенберґ очолює організацію з 2014 року. 4 лютого стало відомо, що його обрано головою Центробанку Норвегії. Обійняти цю посаду він має у вересні. Тоді ж закінчуються його повноваження в НАТО.

Загальний термін перебування Столтенберґа на посаді становитиме майже вісім років. Довше за нього організацію очолював Йозеф Лунс – з 1971 до 1984 року.

Генеральний секретар НАТО координує дії країн-членів і головує на засіданнях Північноатлантичної ради. Голова НАТО не ухвалює політичних рішень – вони залишаються за країнами союзу.