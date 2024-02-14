Палата представників проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки США

Палата представників США на засіданні 13 лютого проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, якого республіканці звинувачували у відмові виконувати федеральні імміграційні закони та порушенні довіри суспільства.

Це перший випадок за останні 150 років, коли члена уряду можуть відсторонити через процедуру імпічменту. Голосування відбулося на тлі збільшення нелегальних мігрантів на південному кордоні США.

Звинувачення проти Майоркаса далі має розглянути Сенат США, але ні сенатори-демократи, ні навіть деякі сенатори-республіканці «не виявили інтересу до цієї справи, і вона може бути відкладена на невизначений термін у комітеті», – пише агентство Associated Press.

Очікується, що Сенат отримає статті імпічменту від Палати представників США після повернення на сесію 26 лютого.

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Комітет із питань внутрішньої безпеки висунув Майоркасу дві статті імпічменту, стверджуючи, що він «навмисно і систематично» відмовлявся дотримуватися чинного імміграційного законодавства США, і що він порушив довіру американського суспільства, коли повідомив Конгресу, що кордон з Мексикою є безпечним.

Але критики імпічменту заявили, що звинувачення проти Майоркаса є політичною суперечкою щодо прикордонної стратегії президента США Джо Байдена.

Президент Джо Байден назвав це голосування неконституційним і «політичним трюком».

Високопосадовці адміністрації президента США Джо Байдена 13 грудня працювали над угодою щодо допомоги Україні під час війни, шукаючи компромісу з вимогами республіканців у Сенаті в питанні про посилення політики на кордоні США і Мексики.

Очікувалося, що міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас відновить переговори з представниками Сенату, хоча захисники прав іммігрантів і члени Демократичної партії президента Джо Байдена стурбовані обговорюваною політикою. Дехто з них протестував у Капітолії, попереджаючи про повернення жорсткої політики щодо кордонів й імміграції епохи президентства Дональда Трампа.

Республіканці заявили, що не голосуватимуть за пакет допомоги, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою і змін у міграційному законодавстві.