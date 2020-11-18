Майже 3 тисячі масових заходів відбулось у Києві з початку року – Нацполіція

У Києві відбувся 2991 масовий захід від січня до кінця жовтня 2020 року, повідомили в управлінні превентивної діяльності Національної поліції України у відповідь за запит Радіо Свобода.

У 2019 році правоохоронці зафіксували 3833 масових заходів.

11 березня цього року Кабмін затвердив обмежувальні заходи для подолання пандемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, йдеться про обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

В Україні за попередню добу, 17 листопада, виявили 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я (рекордний показник – 12 524 інфікованих за добу – був зареєстрований 13 листопада).

Зокрема, захворіли 535 дітей і 529 медпрацівників. За минулу добу шпиталізовані 1 668 людей, 256 людей померли. Одужали 8 096 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 людини, одужали – 259 079. Померли від COVID-19 10 112 людей.