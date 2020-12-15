Лідер республіканців у Сенаті США привітав Байдена з перемогою на виборах

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах.

«Сьогодні я хочу привітати новообраного президента Джо Байдена», – сказав Макконнелл 15 грудня в залі Сенату, також привітавши Камалу Гарріс, яка буде віце-президенткою США.

Сенатор виступив після того, як Колегія виборників офіційно підтвердила перемогу Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом, який продовжує висувати необґрунтовані заяви про широкомасштабні фальсифікації на виборах.

Байден отримав 306 голосів виборників проти 232 голосів у Трампа.

Результати виборів президента 6 січня має сертифікувати Конгрес. Члени Конгресу мають право оскаржити результати голосування в кожному зі штатів.

Якщо їх оскаржать хоча б по одному члену обох палат, в Палаті представників і в Сенаті може відбутися голосування про те, чи визнавати результати голосування в тому чи іншому штаті. Багато коментаторів вважають, що до цього навряд чи дійде.

Вступ нового президента на посаду відбудеться 20 січня 2021 року.