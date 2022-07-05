McDonald’s тимчасово зупинив свою роботу в Казахстані

У Казахстані тимчасово зупинили роботу всі ресторани мережі McDonald’s. Відповідне оголошення з’явилося в інстаграмі компанії.

У повідомленні йдеться про те, що зупинка сталася «з технічних причин» – через неполадки на боці оператора фіскальних даних. Коли ресторани знову відчиняться, не уточнюється.

McDonald’s працює у Казахстані з 2016 року. Станом на весну 2022 року в країні було 23 ресторани у шести містах.

Журнал Forbes раніше писав, що після припинення роботи McDonald’s у Росії в мережі у Казахстані можуть виникнути складнощі, оскільки більше ніж половину продукції казахстанські ресторани отримували від постачальників із Росії.

Мережа McDonald’s через повномасштабну війну РФ проти України пішла з Росії. Російський бізнес компанії купив підприємець із Новокузнецька Олександр Говор. Замість McDonald’s у Росії відкрили мережу нових ресторанів «Вкусно и точка».