У Збройних силах України планують затвердити медаль «За поранення».

«Нарешті подолано багато бюрократичних перешкод і починає рух нова система відомчих нагород Міністерства оборони України! Першою відзнакою, яка розпочинає свій шлях до затвердження Міністром оборони і перерізає стрічку старту реформування системи нагород буде медаль «За поранення», – повідомило 12 квітня управління розвитку та супровадження матеріального забезпечення ЗСУ.

Військові планують, що кількість поранень та їх ступені тяжкості визначатимуться гілочками, які кріпитимуться на стрічці медалі та планці. Легкі поранення позначатимуть білою або срібною гілкою. Тяжкі – золотою або жовтою.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.