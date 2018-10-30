У МЗС України прокоментували заяву російської влади Криму про можливу «націоналізацію» майна Меджлісу

У міністерстві закордонних справ України назвали неприпустимими наміри російської влади Криму передати власність Меджлісу кримськотатарського народу керованому з Москви «Духовному управлінню мусульман Криму».

«Це є продовженням цілеспрямованої дискримінаційної політики окупаційної влади щодо кримських татар — корінного народу Криму», – ідеться у заяві МЗС.

У міністерстві закликали припинити переслідування активістів у окупованому Криму, звільнити утримуваних громадян України та відновити діяльність Меджлісу.

27 жовтня стало відомо, що російська влада анексованого Криму вирішила націоналізувати майно, яке належало Меджлісові кримськотатарського народу.

Читайте також: Активісти в Криму фіксують посилення тиску на кримських татар з настанням осені

Офіційно прохання про націоналізацію майна фонду «Крим», засновником якого є Джемілєв, і передачі його Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК) надійде від Курултаю (загальні збори) мусульман Криму, підтвердив імам Сімферопольського району Раїм Ґафаров.

Заступник муфтія окупованого Росією Криму Айдер Ісмаїлов сказав, що за рішенням курултаю ДУМК будуть передані будівля в Сімферополі на вулиці Шмідта, де раніше розташовувалося керівництво Меджлісу, а також нерухомість у селищі Піонерське.

Після анексії Криму Росією у 2014 році Меджліс був оголошений екстремістською організацією і заборонений, лідерам кримських татар довелося виїхати з окупованого півострова.