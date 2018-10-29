Джемілєв заявив, що все, що «націоналізують» у Меджлісу, буде повернено після деокупації

Все, що російська влада Криму «націоналізує» в Меджлісу кримськотатарського народу, буде повернуто після деокупації півострова. Таку думку 29 жовтня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії висловив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, коментуючи заяви російської влади Криму про можливу «націоналізацію» майна Меджлісу.

«Значна частина нерухомості була придбана на пожертви наших співвітчизників, переважно, в Туреччині, а також зі США та Румунії. Вони робили внески не для маріонеток Кремля, а для представницького органу свого народу. У міжнародних судах будуть відповідачами не маріонетки, а Росія. Все, що у нас забиратимуть, ми сприймаємо спокійно. Після повернення Криму – все буде відновлено», – сказав Джемілєв.

За його словами, російська влада бреше, розповідаючи про те, що «Фонд Крим», який хочуть «націоналізувати», належить йому.

«Мене вражає нахабство, заяви про те, що це все «належало Мустафі Джемілєву». Все це зареєстровано на благодійний фонд «Крим». Навіть моя родинна садиба, придбана на мої власні кошти, була передана фонду. У Мустафи Джемілєва там немає ніякої власності. Фонд створений у 1995 році Курултаєм кримськотатарського народу», – сказав він.

Джемілєв додав, що після 2014 року «Фонд Крим» займався «судовими позовами, пов’язаними з тим, що російська влада наклала руки на фонд».

27 жовтня стало відомо, що російська влада анексованого Криму вирішила націоналізувати майно, яке належало Меджлісові кримськотатарського народу.

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Офіційно прохання про націоналізацію майна фонду «Крим», засновником якого є Джемілєв, і передачі його Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК) надійде від Курултаю (загальні збори) мусульман Криму, підтвердив імам Сімферопольського району Раїм Ґафаров.

Заступник муфтія окупованого Росією Криму Айдер Ісмаїлов сказав, що за рішенням курултаю ДУМК будуть передані будівля в Сімферополі на вулиці Шмідта, де раніше розташовувалося керівництво Меджлісу, а також нерухомість у селищі Піонерське.

Після анексії Криму Росією у 2014 році Меджліс був оголошений екстремістською організацією і заборонений, лідерам кримських татар довелося виїхати з окупованого півострова.