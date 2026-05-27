Медіа: Мінцифри Росії розширило доступ спецслужб до даних операторів зв’язку

Міністерство цифрового розвитку Росії оновило вимоги до власників мереж зв’язку, які зобов’язані забезпечувати роботу систем оперативно-розшукових заходів (СОРМ) – про це пише російське видання «Комерсант» із посиланням на новий наказ відомства від 22 травня.

Серед вимог – розширення переліку даних, які мають бути доступні для пошуку та передачі на запити уповноважених органів. В тому числі йдеться про паспортні відомості абонентів, адреси, індивідуальний податковий номер, банківські реквізити, IP-адреси, домени, логіни та геокоординати.

Видання The Insider пише, що раніше оператори зобов’язані були передавати силовикам тільки метадані та зміст повідомлень та дзвінків.

Крім того, в документі уточнюються способи обміну даними. Зокрема, використовуватиметься мова запитів GraphQL для більш точного пошуку даних та протокол WebSocket для забезпечення постійного зв’язку в режимі реального часу.

У Мінцифри виданню заявили, що «установка такого обладнання необхідна для забезпечення безпеки».

З 1 квітня органи російської ФСБ можуть безоплатно отримувати копії баз даних або їх частин від будь-яких організацій, якщо інформація «необхідна для забезпечення безпеки, здійснення оперативно-розшукової діяльності або виконання інших передбачених законом обов’язків».