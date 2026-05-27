Медіа: Мінцифри Росії розширило доступ спецслужб до даних операторів зв’язку

Видання The Insider пише, що раніше оператори зобов’язані були передавати силовикам тільки метадані та зміст повідомлень та дзвінків

Міністерство цифрового розвитку Росії оновило вимоги до власників мереж зв’язку, які зобов’язані забезпечувати роботу систем оперативно-розшукових заходів (СОРМ) – про це пише російське видання «Комерсант» із посиланням на новий наказ відомства від 22 травня.

Серед вимог – розширення переліку даних, які мають бути доступні для пошуку та передачі на запити уповноважених органів. В тому числі йдеться про паспортні відомості абонентів, адреси, індивідуальний податковий номер, банківські реквізити, IP-адреси, домени, логіни та геокоординати.

Видання The Insider пише, що раніше оператори зобов’язані були передавати силовикам тільки метадані та зміст повідомлень та дзвінків.

Крім того, в документі уточнюються способи обміну даними. Зокрема, використовуватиметься мова запитів GraphQL для більш точного пошуку даних та протокол WebSocket для забезпечення постійного зв’язку в режимі реального часу.

У Мінцифри виданню заявили, що «установка такого обладнання необхідна для забезпечення безпеки».

З 1 квітня органи російської ФСБ можуть безоплатно отримувати копії баз даних або їх частин від будь-яких організацій, якщо інформація «необхідна для забезпечення безпеки, здійснення оперативно-розшукової діяльності або виконання інших передбачених законом обов’язків».

