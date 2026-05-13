СБУ: у Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для РФ на території України

У Києві затримали дезертира, який реєстрував для РФ термінали зв’язку Starlink на території України, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).



Як повідомляє пресслужба відомства, затриманим є завербований РФ мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині, після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах Києва і одночасно підшукував «швидкі заробітки» у профільних телеграм-каналах.



За даними відомства, в одному з ТГ-чатів російські спецслужбісти запропонували йому гроші в обмін на співпрацю, на їхнє замовлення чоловік спочатку зареєстрував на себе станцію Starlink за реквізитами, які йому передав куратор з РФ.



Далі, як повідомляють у СБУ, чоловік «втемну» використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе, він планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для РФ.



Співробітники СБУ затримали чоловіка «на гарячому» у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Старлінк.



Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано.



Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою.

Наприкінці січня міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до генерального директора SpaceX Ілона Маска з проханням обмежити використання системи для Росії, після чого з’явилися повідомлення про відключення терміналів на фронті.

