Російські ЗМІ повідомили про замах на представника окупаційної адміністрації Мелітополя

В окупованому російськими військами Мелітополі в Запорізькій області України стався вибух саморобного пристрою у під’їзді будинку, в якому мешкає призначений Росією представник місцевої окупаційної адміністрації Андрій Бойко.

Як повідомило російське державне агентство «РИА Новости», у нього – контузія, легкі поранення, зараз Бойко перебуває у лікарні.

Раніше мер Мелітополя, який керував містом до його захоплення російськими військами, Іван Федоров повідомив про вибух у під’їзді Бойка. Він зазначив, що очікує на більш докладну інформацію від «сил опору».

Росія здійснила повномасштабне вторгнення до України 24 лютого 2022 року.

Після окупації частини українських територій Москва почала призначати туди чиновників.

З початку весни на них скоїли низку замахів – деякі, як повідомлялося, загинули. Україна прямо на себе відповідальності за атаки не бере.