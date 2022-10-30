Жителям окупованих територій заборонили переводити годинники на зимовий час – Федоров

Жителям окупованих територій російські військові заборонили переводити годинники на зимовий час, йдеться у повідомленні мера Мелітополя Івана Федорова у телеграмі 30 жовтня.

За його словами, таким чином армія РФ, утримуючи українців у заручниках, «намагається відірвати їх від Батьківщини».

«Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі – фірмовий стиль Росії. Диктатору з Кремля ніяк не зрозуміти, що наші люди з нами, попри залякування та всі їхні безглузді вимоги. А от час окупантів добігає кінця. Перемога вже близько», – підкреслив Федоров.

30 жовтня о 4-й годині за київським часом Україна перейшла на зимовий час: стрілки годинників перевели на одну годину назад.

Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на зимовий, тобто свій стандартний поясний час.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.