МЗС Німеччини наказало не визнавати паспорти Росії для українців з окупованого Донбасу

Міністерство закордонних справ Німеччини наказало усім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі», – написав Мельник у Twitter.

У вересні німецький щоденник Bild із посиланням на письмову відповідь німецького уряду на запит депутатки Бундестагу Ренати Альт повідомив, що уряд Німеччини, розглядаючи прохання про візи, не розрізняє звичайні паспорти громадян Росії і ті, які Москва від квітня видає мешканцям окупованої частини Донбасу. Як повідомило видання, з того часу уряд Німеччини видав власникам російських паспортів майже сто тисяч віз. Скільки їх проставили в суперечливі документи для ОРДЛО не повідомлялося.

Пізніше МЗС Німеччини заперечило інформацію про те, що німецький уряд, розглядаючи прохання про візи, не розрізняє звичайні паспорти громадян Росії і ті, які Москва від квітня видає мешканцям окупованої частини Донбасу. Також офіційний Берлін вказав, що засуджує укази президента Росії щодо спрощеного надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. 17 липня Володимир Путін вкотре розширив категорії громадян України, які можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою: згідно з його указом, на це можуть розраховувати не тільки мешканці окупованих територій на сході України, а всього українського Донбасу.

Москва cтверджує, що російське громадянство отримали щонайменше 25 тисяч українців, що живуть у Донецькій та Луганській областях.