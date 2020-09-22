Звільнений із колонії блогер Мемедемінов повернувся до окупованого Криму

Громадянський журналіст, кримський блогер, медіа-координатор громадянського об’єднання «Кримська солідарність» Наріман Мемедемінов, якого напередодні звільнили з російської колонії у Ростовській області, вже перебуває на території окупованого Росією півострова. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зараз Мемедемінов з адвокатами проїжджає територією Старого Криму, він прямує додому – у село Холмівка Бахчисарайського району.

«Так, я насправді їду вже по Криму, їдемо в автобусі з хлопцями, які мене зустрічали. Зараз дивлюся у вікно, насолоджуюся пейзажами рідного Криму. Наскільки мені відомо, вдома мене готуються зустрічати в мечеті, там зібрався народ, там мене буде зустрічати моя сім’я. Ми хотіли приїхати вчора, але хлопці, які мене зустрічали, просто не витримали б стільки часу в дорозі. З нетерпінням чекаю, коли ми вже будемо вдома», – розповів Мемедемінов.

У жовтні 2019 року російський суд засудив Нарімана Мемедемінова до двох з половиною років ув’язнення в колонії-поселенні за звинуваченнями в «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності через інтернет». Підсудний провину не визнав.

Військовий апеляційний суд у Московській області Росії 14 травня залишив вирок у силі. МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням.

Наріман Мемедемінов відбув весь термін ув’язнення в колонії-поселенні в Ростовській області Росії. Російський правозахисний центр «Меморіал» у 2018 році визнав його політв’язнем.

До арешту Мемедемінов співпрацював з низкою українських ЗМІ, в тому числі з Крим.Реалії. У листопаді 2019 року колективним лауреатом Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка Національна спілка журналістів України визнала кримськотатарських громадянських журналістів, яких переслідують у Криму, зокрема і Мемедемінова.