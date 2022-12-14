У Стамбулі за «образу влади» засудили мера, який є опонентом Ердогана

Суд у найбільшому місті Туреччини, Стамбулі, засудив мера Еркема Імамоґлу до двох років та семи місяців позбавлення волі за образу влади. Також після звільнення йому буде заборонено займатися політичною діяльністю. Імамоґлу був одним із найяскравіших політиків, які протистоять президентові Туреччини Реджепу Ердогану.

Суд визнав «образою влади» висловлювання Імамоґлу у 2019 році. Тоді він обирався на посаду мера Стамбула і переміг кандидата від владної партії. Проте виборчий комітет визнав вибори недійсними, заявивши про фальсифікації. Імамоґлу переміг і на повторних виборах, але публічно назвав членів виборчого комітету «дурнями» – саме це суд у 2022 році і визнав складом злочину. За турецьким законодавством за образу влади передбачається покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Еркем Імамоґлу – член Республіканської народної партії, головної в Туреччині опозиційної та світської партії, заснованої реформатором та першим президентом країни Мустафою Кемалем Ататюрком. Раніше впродовж 25 років керівництво Стамбула складалося з представників консервативних ісламістських партій. Імамоґлу розглядали як потенційного суперника Ердогана на президентських виборах, які відбудуться у Туреччині наступного року.