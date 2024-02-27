Мережа лабораторій повідомила про «досягнення згоди» з ДБР після заяв про арешт будівлі

Мережа приватних лабораторій «Сінево» повідомила про «досягнення згоди» із Державним бюро розслідувань щодо арешту її будівлі в Києві.

«Сьогодні в ході плідного діалогу з представниками Державного бюро розслідувань (ДБР), ними було підкреслено, що будь-який цілеспрямований вплив на діяльність компанії «Сінево», зараз або в майбутньому, в ході роботи над кримінальним провадженням не був навмисним», – йдеться в заяві мережі.

Пресслужба «Сінево» додала, що представники Бюро заперечили наміри блокувати діяльність лабораторії і висловили намір сприяти розв’язанню питання арешту будівлі.

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«Наразі спільною метою «Сінево» та ДБР є швидке вирішення проблеми і скасування арешту будівлі в судовому порядку», – додали в компанії.

ДБР не коментувало другу заяву мережі.

Раніше в Бюро заявили, що його розслідування та накладення арешту на об’єкт, який фігурує в справі, не створювали перешкод у роботі лабораторій, як стверджувала «Сінево» вдень 27 лютого.

Кримінальне провадження, у рамках якого ДБР наклало арешт на будівлю, ведеться за фактом незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.

У компанії відкидають свою причетність до виведення майна із держвласності, та стверджують, що придбали будівлю у 2010 році у фізичних осіб.