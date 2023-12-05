У комітеті ВР із зовнішньої політики розповіли про очікування від виступу Зеленського перед сенаторами США

Народний депутат, голова парламентського Комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (партія «Слуга народу») заявив, що для України важливо досягти «конкретного позитивного результату» від виступу президента Володимира Зеленського перед сенаторами США – схвалення американськими законодавцями оборонної допомоги Україні. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.

«Законопроєкт (запит Адміністрації Джо Байдена, що включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні – ред.) і його доля вирішується Сенатом, тому президент вирішив виступити саме перед сенаторами. Для нас у цій ситуації найбільш важливо досягти конкретного позитивного результату. Я дивлюся на це досить оптимістично, попри внутрішні політичні моменти, пов’язані з традиційною боротьбою республіканців та демократів. Я вважаю, що все завершиться позитивно», – сказав Мережко в ефірі програми Свобода Live.

Позитивним результатом, за словами Мережка, буде отримання Україною допомоги, яку запропонував Білий дім.

Мережко зауважує, що існує загроза, що частина політиків-республіканців будуть намагатися використати допомогу для України як елемент внутрішньої політичної боротьби з політиками-демократами.

«Тут головне, щоб українське питання не стало заручником цієї боротьби. Я бачу, що більшість республіканців усвідомлюють важливість надання і підтримки України. Я впевнений, що Білий дім, Джейк Салліван та Державний департамент готові надати всю інформацію щодо підтримки України. Ми також готові у будь-який момент зустрітися і надати будь-яку інформацію колегам у Сенаті та конгресменам», – додав український парламентар.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 6 грудня проведе для американських сенаторів закритий брифінг, на якому поінформує про стан війни в Україні та необхідність чергового пакету військової допомоги.

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У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.