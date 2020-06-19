В офісі комунального підприємства мерії Дніпра відбулися обшуки

В офісі комунального підприємства міської ради Дніпра 19 червня правоохоронці провели обшуки. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця обласної прокуратури Олександра Сараєва.

За її даними, слідчі дії відбулись у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем. Посадовців підозрюють у зловживаннях під час проведення тендеру на висвітлення діяльності міської ради та її посадовців на суму понад 130 мільйонів гривень.

Переможцями тендерів стали вісім підприємців-посередників, водночас правоохоронці зазначають, що комунальне підприємство мерії має штат працівників, які фактично і виконують ці роботи.

Як повідомили в пресслужбі прокуратури, під час обшуків вилучили гроші, носії інформації й документи.

У комунальному підприємстві, де відбулись обшуки, інформацію прокуратури поки що не коментують.

Водночас 19 червня на презентації «партії мерів» «Пропозиція» міський голова Дніпра Борис Філатов назвав дії силовиків «привітом» йому.

«Напевно, в цій країні немає жодного мера, проти якого не порушено кримінальної справи. Це не математика, це статистика. Не може бути, щоб по всій країні – від Ужгорода до Сєвєродонецька – всі мери були злочинцями. За останні два роки проти мерії було порушено 286 кримінальних проваджень, з них до суду дійшли 30, а обвинувальний вирок – один», – сказав мер.

Шестеро очільників міст 19 червня презентували у Києві нову політичну силу, відому як «партія мерів».