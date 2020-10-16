Неформальний саміт ЄС у Берліні скасували

Неформальний очний саміт Європейського союзу, який мав відбутися у листопаді у Берліні, скасовано. Про це журналістам 16 жовтня повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«З точки зору потреби обмеження контактів – це необхідний наразі сигнал», – зазначила Меркель, назвавши ситуацію з розповсюдженням коронавірусу у ЄС «небезпечною».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила засідання Європейської ради через годину після її початку, оголосивши, що йде на самоізоляцію після того, я у одного з членів її офісу виявили коронавірус.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 16 жовтня у світі виявили понад 39 мільйонів інфікованих коронавірусом. Померли 1 099 469 людина, одужали майже 27 мільйонів людей.