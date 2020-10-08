«Побачив багато цікавих речей» – Леонід Кравчук про саміт «ЄС-Україна»

Перший президент України та голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук надав свою оцінку результатам саміту «ЄС-Україна». В коментарі Радіо Свобода він зазначив, що «європейські лідери і Європа в цілому з більшим розумінням і аналізом ставляться до України».

«Прочитав документ, ухвалений на зустрічі в Брюсселі, який називається «ЄС-Україна», і я там побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не писалося в таких документах. Тобто, Європейський союз, європейська спільнота, більш уважно, більш глибоко з кожним роком дивиться на Україну», – заявив Леонід Кравчук.

Серед позитивних речей він відзначив позицію по Донбасу та економічний напрямок співпраці.

«Якщо раніше, коли йшлося про Донбас, говорили про двосторонню відповідальність за війну, тобто Росії й України, то зараз про Україну вже не згадується – одностороння відповідальність. Це дуже важливо. Підтверджено з розвиненим тлумаченням такі речі, як економічні зв’язки, як безвіз, промисловий безвіз, підтверджено кібербезпеку. Тобто є речі, які раніше навіть не ставилися в подібних документах», – наголошує Леонід Кравчук.

Перший президент України надав цим спостереженням і політичної оцінки.

«ОПЗЖ їздить у Кремль консультуватися, а партія «Європейська солідарність» каже про одне й теж завжди, що от коли вони були, то все було гаразд, а от коли прийшли інші – то все стало погано. Так от хочу сказати, що документ «ЄС-Україна» спростовує ті розмови, які ведуть у фракції «Європейська солідарність», – зазначає він.

Леонід Кравчук акцентує увагу і на зауваженнях у документі «ЄС-Україна».

«Там є і зауваження дуже серйозні. Одне з важливих – це корупція, друге – судова реформа, третє – реформи, пов’язані з іншими сферами – медицина, соціальні речі. Тобто прямо сказано, не натяк, відзначено як можливість для серйозного поліпшення», – наголошує він.

Саміт «ЄС-Україна»відбувся в Брюсселі 6 жовтня.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся в Києві в липні 2019 року.