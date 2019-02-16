Меркель у Мюнхені висловилась про виведення військ США із Сирії та роззброєння Китаю

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що прискорене виведення військ США із Сирії ризикує посилити ролі Росії та Ірану на Близькому Сході, повідомляє центральний відділ Радіо Свобода.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки 16 лютого, Меркель поставила під сумнів, що такі плани Сполучених Штатів є «гарною ідеєю».

Вона також висловилася проти ймовірного виводу військ США з Афганістану, заявивши, що місія НАТО у цій країні залежить від підтримки американських військових.

Окрім того, німецька лідерка закликала Пекін приєднатися до процесу міжнародного роззброєння поряд із Росією та США. Раніше цього місяця Сполучені Штати оголосили про вихід з Договору про ядерні сили середньої дальності (INF) 1987 року, заявивши, що Росія його порушує. Але Вашингтон також стурбований тим, що договір обмежує американське озброєння в Азії, але не обмежує його для Китаю.

«Роззброєння – це те, що стосується всіх нас, і де ми, звичайно, будемо раді, якби такі переговори були проведені не тільки між США, Європою і Росією, але і з Китаєм», – сказала Меркель.

Член політбюро Китаю Ян Цзечі повідомив Мюнхенську конференцію незабаром після виступу Меркель про те, що згаданий договір повинен бути врятований, але Китай його не підпише, оскільки не створює для будь-кого загрози.

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Із 15 лютого і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.