Мінекономрозвитку пропонує Порошенку ветувати закон про мораторій на продаж землі

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів пропонує президенту Петру Порошенку ветувати закон про подовження мораторію на продаж землі. Про це йдеться у висновку Кубіва щодо цього закону, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Такий висновок міністерства прокоментував також заступник міністра Максим Нефьодов. Він зокрема апелює до статті 41 Конституції України, яка гарантує кожному право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

«Забороняти власникам паїв їх продавати – пряме порушення їх прав. Європейський суд з прав людини визнав, що абсолютна заборона продажу або будь-якого іншого способу відчуження земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – зазначив Нефьодов, цитуючи позицію свого відомства.

Згідно з повідомленням МЕРТ, відсутність ринку завдає шкоди не тільки економіці, а й самим власникам земельних паїв, які здають свої ділянки в оренду за заниженою ціною.

«Відсутність ринку землі спонукає фермерів інвестувати в вирощування переважно однолітніх культур – соняшник або рапс, які найбільше виснажують землю. Тільки з 2004 року по 2012 рік Україна втратила до 43 тисяч гектарів площ багаторічних культур. За розрахунками Світового банку, інвестуючи в однолітні культури замість багаторічних, фермер щороку втрачає близько 1 тисячі доларів доданої вартості з кожного гектара», – йдеться в заяві міністерства.

17 січня Верховна Рада не підтримала скасування чергового річного продовження мораторію на продаж землі.

Попередня заборона на продаж землі діяла до 1 січня 2019 року.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд чи Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.