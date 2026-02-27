Канцлер Німеччини зустрінеться з Трампом наступного тижня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі вдруге наступного вівторка, підтвердив агенції DPA речник у п’ятницю в Берліні.



Заступник речника уряду Себастьян Гілле заявив, що вони поговорять в Овальному кабінеті вранці та пообідають разом.



Гілле назвав двосторонні відносини, міжнародну безпекову ситуацію та «питання торгівлі та конкуренції» ключовими темами переговорів.



Мерц вирушає до США в понеділок, одразу після свого візиту до Китаю, який завершився в четвер. Візит до США вже був оголошений, але конкретних дат не було. Мерц вперше відвідав Вашингтон на початку червня минулого року.



Минулого тижня Мерц заявив, що має намір представити Трампу «узгоджену європейську позицію» після того, як Верховний суд скасував використання президентом закону про надзвичайні повноваження як правову основу для тарифів, запроваджених майже щодо всіх торговельних партнерів країни. Війна в Україні, ймовірно, стане ще однією темою обговорення між двома лідерами.



