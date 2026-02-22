Єврокомісія вимагає від США надати «повну ясність» щодо нових мит

Європейська комісія закликала Сполучені Штати надати «повну ясність» про подальші кроки після нещодавнього рішення Верховного суду США щодо Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), йдеться у відповідній заяві Єврокомісії.

У Брюсселі зазначили, що нинішня ситуація «не сприяє забезпеченню справедливих, збалансованих і взаємовигідних» трансатлантичних торговельних та інвестиційних відносин, як це передбачено Спільною заявою ЄС–США від серпня 2025 року.

Єврокомісія підкреслила, що інтереси ЄС «будуть повністю захищені». Європейські компанії та експортери, як йдеться у заяві, мають отримувати «справедливе ставлення, передбачуваність і правову визначеність».

«Угода є угодою. Як найбільший торговельний партнер США, ЄС очікує, що Вашингтон дотримуватиметься взятих на себе зобов’язань – так само, як ЄС виконує свої», – наголосили у Єврокомісії.

Окремо вказано, що щодо товарів з ЄС має зберігатися «найбільш конкурентний режим», без підвищення тарифів понад раніше погоджену граничну межу. У Брюсселі також нагадали, що мита є податками, які підвищують витрати для споживачів і бізнесу, а їх непередбачуване застосування дестабілізує глобальні ринки та ланцюги постачання.

У Єврокомісії заявили, що продовжать роботу над зниженням тарифів відповідно до спільної заяви. Пріоритетом ЄС названо «збереження стабільного та передбачуваного трансатлантичного торговельного середовища, а також зміцнення відкритої системи світової торгівлі, заснованої на правилах».

Раніше, 21 лютого, президент США Дональд Трамп заявив про намір підвищити запроваджений раніше глобальний тариф із 10% до 15%. За його словами, це стане відповіддю на рішення Верховного суду США, який визнав незаконним механізм застосування тарифів.

Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними мита, які запровадив своїми указами президент Дональд Трамп. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Йдется про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Дональд Трамп кілька разів заявляв про запровадження суттєвих мит на товари з інших країн після вступу на посаду в січні 2025 року. Зокрема, 17 січня він оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».



