Метаболізм у віці від 20 до 60 років не сповільнюється – дослідження

Нове дослідження інтернаціональної групи вчених суперечить поширеній думці, що людський метаболізм неминуче знижується впродовж дорослого життя, повідомляє NBC News. Дослідники виявили, що метаболізм досягає свого піку приблизно у віці 1 року, коли немовлята спалюють калорії на 50 відсотків швидше, ніж дорослі, а потім поступово скорочується приблизно на 3 відсотки на рік приблизно до 20 років. Після 60 років швидкістю обміну речовин скорочується менш ніж на 1 відсоток щороку, свідчать результати, опубліковані 12 серпня в журналі Science.

Щоб виявити специфічний вплив віку на обмін речовин, дослідники послуговувалися такими чинниками, як розмір тіла (більші тіла загалом спалюють більше калорій, ніж менші) та нежирова м’язова маса (м’язи спалюють більше калорій, ніж жир).

«Швидкість метаболізму дійсно стабільна протягом усього дорослого життя, від 20 до 60 років», – сказав автор дослідження Герман Понцер, доцент кафедри еволюційної антропології в університеті Дьюк та автор нової книги Burn, присвяченої обміну речовин. «Наприклад, ми не бачимо ефекту від менопаузи. І знаєте, люди скажуть: «Коли мені виповнилося 30 років, метаболізм у мене порушився». Насправді ми не бачимо жодних доказів цього», – додав науковець.

Понцер та його колеги вивчили базу даних із понад 6400 людей віком від 8 днів до 95 років із 29 країн світу, які брали участь у тестах на «подвійне маркування води». За допомогою цього методу люди п’ють воду, в якій частина водню та кисню замінена ізотопами цих елементів, які можна відстежити у зразках сечі.

«Розраховуючи, скільки водню ви втрачаєте на день, і скільки кисню ви втрачаєте за день, ми можемо розрахувати, скільки вуглекислого газу ваше тіло виробляє щодня. І це дуже точне вимірювання того, скільки калорій ви спалюєте щодня, тому що ви не можете спалити калорії без утворення вуглекислого газу», – відзначив науковець.