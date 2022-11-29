Metallica анонсує новий альбом та дворічний тур на його підтримку

Культовий американський рок-гурт Metallica анонсував вихід нового альбому, який називатиметься «72 Seasons» і вийде 14 квітня 2023 року. Музиканти також повідомили, що вирушать у дворічний тур на підтримку платівки, який розпочнеться 27 квітня 2023 року з концерту в Амстердамі.

У 11-й студійний альбом американських рокерів увійдуть 12 треків. Один із них під назвою Lux Æterna гурт уже випустив як сингл.

Попередній альбом Metallica називався «Hardwired… To Self-Destruct» і вийшов у листопаді 2016 року. Він дебютував на першому місці американського хіт-параду Billboard 200, очолив чарти у 57 країнах та згодом отримав платиновий статус у США.

Гурт Metallica існує з 1981 року, з числа його засновників нині в складі залишилися Джеймс Гетфілд і Ларс Ульрих.