У Києві з 8 березня відновить роботу станція метро «Дніпро»

Станція метро «Дніпро» київського метрополітену, яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення Росії, відновить роботу із 8 березня, повідомила Київська міська державна адміністрація.

У КМДА зазначили, що станція працюватиме з 05:41 до 22:36.

«Звертаємо увагу, що станція метро «Дніпро» – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки», – наголосили у міській адміністрації.

Станція метро «Дніпро» не працювала для перевезень пасажирів із лютого 2022 року. Вона розташована на правому березі столиці між станціями метро «Гідропарк» і «Арсенальна» — раніше поїзди метро проїжджали повз неї без зупинки.

1 квітня минулого року відновила роботу станція «Гідропарк» на «червоній» гілці.

Через воєнний стан на час повітряної тривоги поїзди метро Києва обмежили рух наземною ділянкою.