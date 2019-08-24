У Києві через повідомлення про замінування закрили «Майдан Незалежності» (оновлено)

(Оновлено) Станцію «Майдан Незалежності» і пересадку після перевірки відчинили на вхід та вихід, вибухонебезпечних предметів не виявлено, повідомили у столичній підземці.

Раніше сьогодні у столичному метрополітені заявили, що через повідомлення про замінування довелося закрити одну із центральних станцій підземки.

«Станцію «Майдан Незалежності» + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні у Нацполіції повідомляли, що лінію «102»​ надійшло повідомлення про замінування майдану Незалежності, яке виявилося неправдивим.

Напередодні Дня Незалежності у метрополітені повідомляли, що станція «Майдан Незалежності» не відкриватиметься на вхід та вихід лише в період від початку роботи до закінчення святкових заходів у центрі столиці, а пересадка працюватиме.