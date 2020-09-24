Метрополітен-опера скасувала театральний сезон через COVID-19

Нью-йоркська Метрополітен-опера повністю скасувала сезон 2020-2021 року через пандемію коронавірусу. Рішення пояснили рекомендаціями органів охорони здоров’я, зокрема небезпекою відновлення репетицій і вистав до широкого застосування вакцини, а також наявністю обмежень – соціального дистанціювання і носіння масок.

Генеральний менеджер Метрополітен-опера Пітер Гелб заявив AFP, що театр втратить щонайменше 154 мільйонів доларів, незважаючи на скорочення витрат.

Метрополітен-опера планує почати новий сезон 27 вересня 2021 оперою афроамериканського композитора Теренса Бланшара. Це буде перша постановка темношкірого автора на сцені театру. Теренс Бланшар – 58-річний джазовий трубач, диригент і композитор родом з Нового Орлеана.

Поки театр продовжить трансляції своїх вистав і концертів на онлайн-майданчиках.

Станом на 24 вересня, у США підтвердили майже 7 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Померли майже 202 тисячі людей, одужали – понад 2,67 мільйона.